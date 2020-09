Haukankosken tulevaisuutta pähkitään Punkalaitumella – “Paras ratkaisu on hallittu alasajo”

Antero Alenius

Punkalaitumella esillä on Haukankosken hallittu alasajo. Toiminnat siirrettäneen muihin tiloihin.

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut vastaanottokeskuksen toiminnan päättyvän vuoden loppuun mennessä. Kunnan omistamissa kiinteistöissä on myös työpaja, uimahalli, eläinlääkäri ja yksityinen pesula. Suuri osa tiloista on tyhjillään.

Haukankosken toiminta on tappiollista. Rakennuksiin liittyvä korjausvelka on merkittävä.

Kunnanjohtaja Tuija Ojalan kanta on, että kunnalla ei ole kiinteistöille toiminnallista tarvetta. Paras ratkaisu on hallittu alasajo ja toimintojen siirtäminen muihin tiloihin.

Haukankosken tilanne oli kunnanhallituksen käsitelvänä. Esillä olivat ennakkovaikutusten arviointi ja päärakennuksen kuntoarviointi. Kunnanhallitus tutustui kohteeseen ja ohjeisti johtoryhmää asian jatkovalmistelussa.