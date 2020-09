Eemi Tervaportti Puolassa: “Tarkoitus olla kärkikahinoissa”

Keikyäläislähtöinen lentopalloilija Eemi Tervaportti valmistautuu yhdennentoista kautensa avaukseen ulkomailla. Passari pelaa Puolan miesten pääsarjassa toista kautta.

Jastrzębski Węgiel on kiinnittäyt Eemi Tervaportin alkavalla kaudella. “Olen kotiutunut tänne hyvin, seura on aivan mahtava”, hän toteaa. Eemi Tervaportti tuli hiljattain toistamiseen isäksi. “Pääsin jopa viikoksi käymään kotiin lapsen syntymän aikana. Arvostan suuresti”, kiittää Tervaportti.

Eemi Tervaportin seura on voittanut Puolan mestaruuden vuonna 2004. Viime vuosikymmeneltä saaliina on yksi hopea ja neljä pronssia.

“Kyllähän tarkoitus on olla kärkikahinoissa mukana tälläkin kaudella. Vaikka treenipelit ovat menneet vähän alavireisesti, niin meillä on hyvä jengi”, sanoo Eemi Tervaportti. “Potentiaalia on paljon ja saamme varmasti ison hyödyn siitä, että meillä on laaja ryhmä”, hän analysoi.

Eemi Tervaportin Jastrzębski Węgiel pelaa myös Mestarien liigassa. Puolan pääsarjan avauspelissä joukkue saa vastaansa Warta Zawiercien.