Vertailu: Sastamalassa kovimmat asumiskustannukset Pirkanmaalla

Kiinteistöliitto on vertaillut paikkakuntia asumiskustannusten niin sanottujen kunnallisten maksujen osalta. Sastamala sijoittuu Pirkanmaan kalleimmaksi.

Maakunnasta mukana oli kahdeksan paikkakuntaa. Sastamala on kärkipaikalla 2,94 euron kuukausittaisilla kustannuksilla per neliömetri. Toisena on Tampere 2,89 eurolla ja kolmantena Kangasala 2,83 eurolla.

Sastamalassa 65 neliön asunnossa asuva maksaa kuukaudessa 13 euroa keskimääräistä enemmän. Edullisin paikkakunta oli Pirkkala, jossa asuva selviää vastaavassa kaksiossa reilut 16 euroa sastamalalaista pienemmillä maksuilla.

Koko maasta vertailussa oli mukana 59 paikkakuntaa.