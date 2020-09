“Yrityskulttuurin kehittäminen tärkeä osa strategiaamme” – Vertolle tunnustus hyvän työpaikan rakentamisesta

Sastamalassa toimiva Verto on saanut Great Place to Work -sertifikaatin. Yhtiö on asettanut tavoitteekseen olla alansa paras työpaikka. Tunnustus myönnettiin jo toisena vuonna peräkkäin.

“Näin hieno yrityskulttuuri voi syntyä vain yhteen hiileen puhaltamalla”, kiittää Verton toimitusjohtaja Antti Salakka.

Tutkimuksessa menestyminen ei ollut itsestäänselvyys, sillä korona on luonut epävarmuutta ja odottamattomia haasteita liiketoiminnalle kaikilla aloilla. Tilanteesta huolimatta Vertolla rekrytoitiin väkeä kevään aikana ja haluttiin rohkeasti lähteä mittaamaan onnistumista työnantajana ja työpaikkana.

“Yrityskulttuurin kehittäminen on tärkeä osa strategiaamme. Tutkimuksen avulla tiedämme tilanteemme vetovoimaisuudesta työnantajana ja pääsemme kehittämään niin työntekijä- kuin asiakaskokemustamme parhaalle mahdolliselle tasolle”, kertoo Salakka.

Vertolla on kaikissa työtehtävissä parhaat asiantuntijat, jotka ovat valmiita osaamisensa kehittämiseen huikeaa vauhtia kehittyvällä alalla. Henkilökunta kokee tekevänsä merkityksellistä työtä ja on ylpeä saadessaan kertoa olevansa yhtiössä töissä. Tämä antaa erinomaiset lähtökohdat onnistua asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

“Henkilökunnassamme on osaamispääomaa, jota ruokkimalla Vertolla on mahdollisuus kehittää toimintaansa ja sitä kautta vaikuttaa alan kehitykseen. Vertolaiset ovat tutkimuksen perusteella valmiita tähän. Tässä kehitystyössä on ilo olla mukana – ihmiset todellakin ovat Verton tärkein voimavara”, toteaa Salakka.

Verto suunnittelee, valmistaa ja myy vedenmittausjärjestelmiä. Yhtiö on Suomen johtava vedenkulutustiedon asiantuntija.