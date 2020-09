Tuuli ja sade haittaavat liikennettä

Tieliikennekeskus varoittaa torstaina huonosta ajokelistä Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Syynä ovat Aila-myrskyn kova tuuli ja vesisade.

Ilmatieteen laitoksen mukaan pohjoistuuli on Satakunnassa vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 25 metriä sekunnissa. Säätilanne on erittäin vaarallinen.

Pirkanmaalla voimassa on varoitus vaarallisen voimakkaasta pohjoistuulesta. Tuulen nopeus on puuskissa 20 metriä sekunnissa.

“Myrsky on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen voimakas ja pitkäkestoinen. Vaikka tuuliennätyksiä ei tulla lyömään, tilanteessa on läsnä monia vahingoille altistavia tekijöitä, kuten maaperän roudattomuus, myrskypuuskien pitkä kesto sekä puissa olevat lehdet”, sanoo päivystävä meteorologi Ari-Juhani Punkka.

Voimassa olevat varoitukset löytyvät Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.