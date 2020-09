Poliisi varoittaa posti- ja nettihuijauksista – “Älä klikkaa linkkiä tai anna tietojasi”

Sisä-Suomen poliisi varoittaa petosten uhriksi päätymisestä.

Tietoon on tullut tapauksia, joissa asianomistajalle on ilmoitettu tekstiviestillä saapuvasta postilähetyksestä, josta kuitenkin puuttuu maksua. Linkki ohjaa tietojenkalastelusivulle, jossa pyydetään pankkitunnuksia. “Älä klikkaa linkkiä tai anna mitään tietojasi”, poliisi ohjeistaa.

Luottokorteilta tehdyistä luvattomista veloituksista on myös ilmoitettu poliisille. Näissä viitteenä on ollut FACEBK. “Jos huomaat tällaisia tilitapahtumissasi, sulje korttisi ja ole yhteydessä luottokortin myöntäneeseen pankkiisi”, kehottaa poliisi. Summat ovat vaihdelleet muutamasta eurosta ylöspäin. Veloitukset on tehty usein ulkomailta.

Poliisi muistuttaa, että huijausten torjumiseksi luottokorttiin on mahdollista asettaa rajoituksia esimerkiksi summien ja käyttöalueen suhteen. Muutoksia voi tehdä esimerkiksi omassa verkkopankissa.