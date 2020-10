Yhä useamman kaasujalka painaa liikaa, tapauksia entistä enemmän Sastamalassa

Sisä-Suomen poliisi on huolissaan törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten lisääntymisestä. Tapausten määrä on kasvanut merkittävästi.

Sastamalassa törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia on tullut poliisin tietoon tammi-elokuussa 26. Vastaavalla ajalla viime vuonna niitä kertyi 22. Lisäystä on neljä tapausta, mikä on yli 18 prosenttia. Koko vuoden saldo oli 28.

Maakunnan tasolla kehitys on vielä synkempi. Tältä vuodelta tapauksia on elokuun loppuun mennessä 407. Vastaavana aikana viime vuonna määrä oli 251.

“Liikennettä valvotaan sen mitä ehditään, mutta partioilta tulee kommenttia, että ei muuta ehdi kuin ottamaan kortteja pois kuljettajilta ja määräämään heitä ajokieltoihin. Ajokieltoihin määrääminen sitoo partion pidemmäksi aikaa paperitöiden vuoksi”, harmittelee liikennepoliisiyksikön ylikomisario Jari Näkki.

Ilmiö ei ole vain Sisä-Suomen tai Suomen ongelma, vaan se on tunnistettu muuallakin. Kyseessä on yleiseurooppalainen suuntaus.

“Järjetön kaahaaminen on oman ja muiden tielläliikkujien hengellä leikkimistä. Näiltä kaahareilta voisi kysyä, ymmärtävätkö he ihan tosissaan, että he voivat tappaa ajamisellaan itsensä, kaverit kyydissä tai täysin sivullisia. Yksikin omien rajojen kokeilu autolla maantiellä voi olla se viimeinen”, muistuttaa Jari Näkki.

Muutosta liikennekäyttäytymiseen ei ole poliisin tuoreiden havaintojen perusteella näkyvissä.