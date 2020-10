“Yhteishenkeä ja sisua” – Kiikkalaiset tempaisemassa nuorisotalon puolesta pihassa, kun sisälle ei pääse

Sastamalassa Kiikan nuorisotalolle torstai-illaksi kaavailtu yleisötilaisuus peruuntui. Kaupungin päätöksen taustalla ovat koronan aiheuttamat rajoitukset.

Kiikkalaisia on kuitenkin aikeissa kokoontua nuorisotalon pihamaalle kertomaan näkemyksiään. Asiaa on viritelty sosiaalisessa mediassa. “Ulkona olisi hienoa olla näyttämässä, kuinka tärkeä paikka tämä on kylälle”, kirjoitetaan Facebookin julkisessa ryhmässä.

Varsinainen hätäkokous supistui rajoitetuksi keskustelutilaisuudeksi. Siihen osallistuu kaupungin väkeä ja talon käyttäjien edustajia. Yleisöä ei paikalle päästetä.

Kiikan nuorisoseurantaloa käyttävät useat tahot eläkeläisjärjestöistä torvisoittokuntaan ja urheiluseuraan. Kaupunki on aikeissa lopettaa toiminnan tukemisen nykyisellä tavalla.