Sastamalan kaupunki

Sastamalan kaupunki ostaa Mouhijärven Tiisalasta määräalan. Palsta rajoittuu etelässä Jännin järveen.

Määräala on noin 1,75 hehtaarin suuruinen. Siitä noin 1,35 hehtaaria on viljelykäytössä olevaa peltoa. Puuston arvo on noin 1 200 euroa.

Mouhijärven osayleiskaavaehdotus on parhaillaan tekeillä. Siinä alue on osoitettu osin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi ja osin maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi.

Hinnaksi on sovittu 20 500 euroa.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupan.