Koulussa koronatapaus Säkylässä

Pixabay

Säkylässä on todettu koronavirusinfektio Isosäkylän koulussa. Kunta ja sairaanhoitopiiri ovat selvittäneet asiaa ripeästi.

Altistuneita on 27 oppilasta ja seitsemän henkilökuntaan kuuluvaa. Heidät on määrätty karanteeniin. Useimpien kohdalla se päättyy 8. marraskuuta. Osa luokista on siirretty etäopetukseen.

Sairaanhoitopiirin mukaan koulussa tapahtuvissa altistuksissa oppilaiden sairastuminen on melko harvinaista. Taudin tavanomaisin itämisaika on noin neljästä viiteen vuorokautta, mutta se vaihtelee yhden ja kymmenen vuorokauden välillä. Vähäistenkin oireiden ilmaantuessa on tärkeää hakeutua heti testiin.

Oireettomia ei ole syytä testata. Testauksen avulla ei voida lyhentää karanteeniaikaa.

Tartunta on todennäköisesti peräisin Varsinais-Suomesta.