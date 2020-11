Pirkanmaalla suurin osa koronatartunnoista perhepiiristä

Paula Pasanen, Tays

Koronaepidemia on Pirkanmaalla edelleen kiihtymisvaiheessa. Tartuntojen painopiste on siirtynyt nuorista hieman varttuneempiin.

Huolestuttava ilmiö on se, että oireita on podettu pidempään ennen testiin hakeutumista. Altistuneistakin on löytynyt oireisia henkilöitä. “Onnistuneen tartunnanjäljityksen kannalta nopea testiin meno on ensiarvoisen tärkeää”, kertoo Taysin infektioyksikön osastonylilääkäri Jaana Syrjänen. Hän kehottaa hakeutumaan testiin jo lievien flunssaoireiden ilmaantuessa.

Pirkanmaalla tartunnan lähde on saatu selville yli kolmessa neljästä tapauksesta. Noin puolet tartunnoista on ollut peräisin perhepiiristä. Jatkotartuntoja päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuneista altistumisista ei ole tullut ilmi.

Pandemiaohjausryhmän mukaan koronan hallinta vaatii Pirkanmaalla kaikilta ikäluokilta jaksamista ja sitoutumista. Tilanne ei ole ohi.