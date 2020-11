Epäkohtailmoituksia ja tarkastus – Pakariin ei ohjata toistaiseksi uusia asiakkaita Punkalaitumella

Punkalaitumella toimiva Esperin Hoivakoti Pakari on poistettu Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusetelituottajarekisteristä. Päätös on voimassa, kunnes yksikkö täyttää sille asetetut edellytykset ja valvonta voidaan päättää.

Sotesissa on käsitelty yksikköön liittyvää sosiaalihuollon muistutusta kesän aikana. Aluehallintovirasto sai epäkohtailmoitukset 29. syyskuuta ja 30. syyskuuta. Yksikköön tehtiin tarkastuskäynti 6. lokakuuta.

Valvonnassa on ohjattu Pakaria muun muassa varmistamaan riittävää henkilöstöresursointia kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina, kehittämään toimintakulttuuria yhä asiakaslähtöisemmäksi ja yksilöllisemmäksi, kehittämään kirjaamista sekä varmistamaan johtamiseen tarvittu riittävä tuki. Muistutusprosessissa on kiinnitetty huomiota myös asiakkaiden ravitsemuksen suunnitteluun. Palveluntuottaja on ryhtynyt korjaamaan osaa havaituista puutteista.

Uusia asiakkaita ei ohjata yksikköön toistaiseksi. Nykyiset asiakkaat voivat jatkaa palvelusetelipäätöksen turvin.