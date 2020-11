Funkkistalo tarjoaa Sastamalassa kansainvälisen tason herkkuja ja taidetta paikallisella kierteellä

Sastamalassa Marttilankadulla remontoitu Funkkistalo avataan perjantaina. Rakennus on käynyt läpi mittavan kunnostuksen.

Funkkistalo tuo kaupungin keskustaan vauhdikkaan kahvilakulttuurin sykettä. Herkut ovat saaneet paikallista kierrettä, kuten brysselin vohveli Peevon Tilan kuttuvetaa ja tanskalainen voileipä peurapalvia. Tarjottavista vastaa Tyrvään Pappilan keittiömestari Tapio Järvinen.

Avajaisviikonlopusta lähtien galleriassa on esillä Johanna Oraksen näyttely FUNKalla. Musiikkisalissa soittaa lauantaina tasatunnein Veli-Pekka Bäckman. Seuraavat live-esiintyjät ovat 4. joulukuuta Jussi Syren and The Groundbreakers ja 19. joulukuuta Tyrvää All Stars.

Hannes Ylisen suunnittelema Funkkistalo valmistui vuonna 1938. Partnos Oy osti rakennuksen vuonna 2016 ja aloitti kunnostustyön vajaa pari vuotta sitten. Kirsi-Marja ja Jarmo Nieminen tunnetaan paikkakunnalla muun muassa Tyrvään Pappilasta ja Kärppälän Ratsutilasta.

Funkkistalo, Marttilankatu 14. Avoinna 27.-29.11., 4.-6.12., 11.-13.12. ja 18.-23.12. klo 12-19.