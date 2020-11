Pixabay

Koronatilanne on huonontunut Pirkanmaalla.

Tartuntamäärät ovat nousseet. Yli 50-vuotiaiden osuus sairastuneista on kasvanut. Maakunnassa on olemassa realistinen uhka terveydenhuollon ylikuormittumiseen.

Testatuista positiivisten näytteiden osuus on kohonnut kahteen prosenttiin. Luku on aiemmin pysynyt alle yhden prosentin, mitä pidetään perusvaiheen tunnusmerkkinä. Kiihtymisvaiheessa osuus on 1-2 prosenttia.

Sairaanhoitopiirin mukaan maakunta on lähellä siirtymistä leviämisvaiheeseen.