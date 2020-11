VaLePan voittoputki jatkui Raisiossa

Mestaruusliigassa Vammalan Lentopallo kohtasi Loimun Raisiossa. Voitto irtosi vieraissa suoraan 0-3 (20-25, 18-25, 14-25).

VaLePalla on kauden peleistä tähän mennessä yksi tappio. Loimulla puolestaan voittoja on yksi. Kotijoukkue on kuitenkin parempi kuin miltä sarjan tilanne näyttää. Loimu lähti peliin painavalla aloitussyötöllä ja onnistui niillä rikkomaan pukkipaitojen vastaanottoa.

“Ehkä kunnioitettiin liikaa VaLePan ulottuvaa torjuntaa”, aprikoi entinen pukkipaita Elviss Krastins ottelun jälkeen. Hän oli kotijoukkueen paras pelimies.

Hyökkäysvirheissä tuli iso ero. VaLePalle niitä kertyi vain neljä, kun Loimulle kuusitoista. Sakari Mäkinen pelasi loistavan hyökkäyspelin. Aaro Nikula taituroi myös vähillä virheillä ja nappasi kaksi torjuntaa. David Pettersson oli tehokkaana keskeltä. Mikko Esko jakoi mallikkaita paikkoja, vaikka vastustajan pahat syötöt aiheuttivat vaikeuksia vastaanotossa.

“Tärkein asia mitä painotin oli latautuminen että saadaan game face myös tähän peliin. Suoriuduttiin riittävällä tasolla”, totesi päävalmentaja Janne Kangaskokko.

VaLePa isännöi itsenäisyyspäivänä Oulun Ettaa.

Tilasto