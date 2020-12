Laajat etsinnät käynnissä Kokemäellä kadonneen 75-vuotiaan löytämiseksi

Poliisi

Kokemäellä poliisi etsii kadonnutta Leo Laaksoa. Hän on 75-vuotias. Etsintää tehdään Kauvatsankylän eteläpuolisella laajalla metsäalueella.

Leo Laakso on poistunut päivän aikana kotiosoitteestaan. Hän on 185 senttiä pitkä. Kadonnut on pukeutunut todennäköisesti tummaan neuleeseen ja Crocs-tyyppisiin jalkineisiin.

Henkilön ikä, terveydentila, vuodenaika ja sää huomioiden asiassa suoritetaan hätäetsintää niin kauan kuin kadonneen voidaan epäillä olevan pelastettavissa. Samasta syystä poliisi on julkaissut kuvan kadonneesta.

Etsinnässä käytetään poliisikoiria, maastoajoneuvoja ja lämpökameroilla varustettuja droneja.

Poliisi on pyytänyt apua vapaaehtoiselta pelastuspalvelulta, pelastuslaitokselta ja puolustusvoimilta.