Kiikan nuorisotalon tilanteeseen järjestelyrauha, yhteistyö uuteen malliin vuodesta 2024

Sastamalassa Kiikan nuorisotalon tilanteen ratkomiseen on luvassa neuvottelurauha. Uusi yhteistyösopimus on syntymässä kolmeksi vuodeksi.

Kaupungin mukaan tavoitteena on löytää kumppanuustaho, joka omistaa ja ylläpitää rakennusta yleishyödyllisesti. Käytyjen neuvottelujen myötä näyttää siltä, että Kiikassa on asiaan halukkuutta. Tarkoituksena on päästä uuteen malliin vuoden 2024 alusta.

Kiikan VPK on useamman vuoden ajan vastannut rakennuksesta yhteistyösopimuksella. Kaupunki on maksanut yhdistykselle kaikki kulut kattavana avustuksena 12 500 euroa vuodessa. Katkolla olevan yhteistyösopimuksen jatkoksi ollaan solmimassa uusi vuosiksi 2021-2023.

Asia on teknisen lautakunnan käsiteltävänä.