Punkalaitumella kiristetään varotoimenpiteitä, koronatilanne huonontunut – kouluja etäopetukseen, päiväkoti kiinni

Paula Pasanen, Tays

Koronavirustilanne on huonontunut Punkalaitumella. Varotoimenpiteitä lisätään.

Kunnan varhaiskasvatuksessa on todettu jatkotartunta. Koulualtistuminen on ollut mahdollista, joten altistuneiden määrä tulee kasvamaan merkittävästi. Tavoitteena on estää taudin leviäminen, joten varotoimenpiteitä laajennetaan.

Päiväkoti suljetaan ensi viikoksi. Henkilökunta ja hoitolapset asetetaan karanteeniin.

Keskuskoulu, yläkoulu ja lukio siirtyvät etäopetukseen kaikilta osin. Altistuneiden luokkien oppilaat asetetaan karanteeniin. Koronajäljittäjät ovat näihin koteihin yhteydessä. Kouluilta tiedotetaan vanhemmille, mitä luokkia karanteeni koskee.

Pohjoisseudun koulu ja perhepäivähoito toimivat toistaiseksi normaalisti.

Kunta ohjeistaa, että jokaisen kannattaa välttää kontakteja, seurata tarkasti oireita ja hakeutua testeihin matalalla kynnyksellä.