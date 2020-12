Vammalasta ja Karkusta tunnin välein Tampereelle – Sastamala haluaa mukaan Tampereen seudun lähijunaliikenteeseen

Janne Mikkilä / VR Group

Sastamalan kaupungin tavoitteena on saada lähitulevaisuudessa Vammalan ja Karkun rautatieasemilta lähijunaliikenne tunnin välein Tampereelle. Etenemisen pohjalle ollaan teettämässä selvitystä.

Matka-aika Tampereelle olisi Karkusta puoli tuntia ja Vammalasta 40 minuuttia.

Lähijunaliikenteen laajentamisella kaupunki tavoittelee ilmastonmuutoksen kannalta kestäviä ratkaisuja ja mahdollistaa monipaikkaista asumista. “Tällä ratkaisulla myös Sastamala kytkeytyisi kiinteäksi osaksi Tampereen seudun työssäkäyntialuetta”, sanoo kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg.

Pendelöinti on jo nyt hyvin runsasta. Vuoden 2016 tilastojen mukaan Sastamalan ja Tampereen seudun välillä kulkee jompaan kumpan suuntaan 2 100 työntekijää. Junaa työmatkoihin käyttää nyt 200-300 sastamalalaista.

“Tämä kertoo, että kasvun mahdollisuutta junaliikenteelle on olemassa. Vammalan ja Karkun asemien matkustajamäärät ovat olleet jo kasvussa. Vuodesta 2014 vuoteen 2019 junamatkustajien määrä on kasvanut 50 prosenttia”, kertoo maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila. Osin nousu on Vammalan rautatieaseman liityntäpysäköinnin kehittämisen ansiota.

Kaupunginhallitus käsittelee selvitystyön aloittamista.