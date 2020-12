Sastamalassa joulu voi olla hitusen valkoinen

Ilmatieteen laitoksen mukaan jouluaattona on suuressa osassa maata lunta.

Aatonaaton vastaisena yönä saapui sadealue. Sade alkoi vetenä länsirannikolla, mutta muuttui laajalti lumeksi. Lunta sataa suurimmassa osassa maata 4-8 senttiä. Ajokeli on huono.

Maan etelä- ja länsiosassa on sadealueen jälkipuolella melko lauhaa. Lämpötila nousee nollan yläpuolelle.

“Jouluaatto on valkea suuressa osassa maata”, ennakoi meteorologi Eerik Saarikalle. Nollaraja kulkee Kymenlaaksosta Pirkanmaan kautta Pohjanmaalle.

Joulupäivänä lähes koko maassa on pakkasta. Tapaninpäivänä on odotettavissa yhä kylmempää. Maan eteläosassakin pakkasta on viitisen astetta.

Ilmatieteen laitoksen kotisivuille on koottu joulun säätilastoja.