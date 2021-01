The Coveralls pitää välivuoden, ainoa julkinen keikka Sastamalassa

Suosittu bilebändi The Coveralls viettää välivuoden. Ilmeisesti ainoa julkinen esiintyminen on Sastamalassa.

“Korona-aika on mullistanut koko alan toiminnan ja sen lisäksi muutoksia on tapahtunut niin jäsentemme henkilökohtaisissa asioissa kuin ajattelutavoissakin. Viikonloppujen varaaminen keikkailulle on perin viheliäistä näinä aikoina, kun kalenteri saattaakin yllätyksellisesti tyhjentyä esiintymisten lähestyessä”, kirjoittaa yhtye Facebookissa.

The Coveralls aikoo pohtia jatkoa tuumaustauon jälkeen. Sovitut esiintymiset hoituvat, mikäli koronatilanne sen mahdollistaa.

Yhtyeen alkaneen vuoden ainoa julkinen keikka näillä näkymin on Vammalan Seurahuoneella 20. maaliskuuta.

The Coverallsissa soittavat Vili, Jony ja Tretja. Bändi sai alkunsa vuoden 2002 lopulla Äetsässä. Paikkakunnalta kotoisin oleva Viljo “Vili” Rantanen muistetaan myös Teräsbetonista.