Paula Pasanen, Tays

Vuoden ensimmäinen koronatapaus on kirjattu Sastamalassa. Toisen aallon aikana tartuntoja on tiedossa 30.

Koko epidemian kuluessa sastamalalaisia on todennettu sairastuneen 45. Punkalaitumella määrä on kahdeksan. Säkylässä on varmistettu viisi tartuntaa. Huittisissa ja Kokemäellä tapauksia on ilmennyt alle viisi.

Pirkanmaalla on tartuntoja yhteensä 1 936.