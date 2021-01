Kokoomus julkisti Sastamalassa ensimmäiset 25 nimeä kuntavaaleihin

Samuli Kinnari

Sastamalassa Kokoomuksella ehdokashankinta kuntavaaleihin on sujunut suunnitelman mukaisesti. Kunnallisjärjestön hallitus vahvisti kokouksessaan ensimmäiset 25 ehdokasta.

“Meillä on muodostumassa erittäin kattava ja mielenkiintoinen lista eri alojen osaajista”, kertoo vaalipäällikkö Leena Palomäki. “Mukana on nuoria ja kokeneempia – vast’ikään ylioppilaaksi valmistunut ja aktiivisen työuran tehneitä. Joukossa on ensimmäistä kertaa ehdolle asettuvia sekä nykyisiä valtuutettuja ja valtuustoon palaajia”, hän ynnää. Vaalipäällikön mukaan on tärkeää, että ehdokkaita on eri puolilta laajaa kaupunkia.

Ehdokashankinta ei ole Leena Palomäen mukaan ollut erityisen hankalaa. “Moni toki päätöstä tehdessään pohtii sitoutumista ajankäyttöön ja osaamistaan”,hän luonnehtii. “Tämä kertoo, että valinta tehdään tosissaan. Ehdokkuuteen toki tuleekin aidosti sitoutua, eikä olla mukana vain tavan vuoksi. Vaaleilla valittavat luottamushenkilöt ovat paljon vartijoina”, muistuttaa Palomäki.

Kokoomuksen tavoitteena on täysi ehdokaslista. Vaalipäällikön mukaan sen kokoaminen jatkuu helmi-maaliskuun vaihteeseen.

Vahvistetut kokoomuksen kuntavaaliehdokkaat

Aakkosjärjestyksessä

1. Andersson Jari, rehtori, KM, Vammala

2. Finska Leena, toimistosihteeri, yrittäjä, Vammala

3. Haapamäki Lauri, yo, yrittäjä, Vammala

4. Inkinen Harri, johtaja, Kiikka

5. Iso-Kukkula Mirva, tilitoimistoyrittäjä, Mouhijärvi

6. Jokinen Maria, operatiivinen johtaja, Vammala

7. Kaaja Kari, isännöitsijä, Vammala

8. Kiiskinen Eeva, kiinteistönvälittäjä LKV, Vammala

9. Kiri Timo, yrittäjä, Vammala

10. Koivuniemi Kirsi, sairaanhoitaja, Vammala

11. Kortelahti Jari, vakuutusjohtaja evp., Vammala

12. Laiho Maritta, työhyvinvointiasiantuntija, Vammala

13. Mikkola Jussi, yrittäjä, maanviljelijä, Suodenniemi

14. Mäkinen Anne-Mari, henkilöstösuunnittelija, Keikyä

15. Paavilainen Matti, yksityisyrittäjä, Vammala

16. Pelttari Päivi, KM, yrittäjä, Keikyä

17. Pusa Jukka, toimitusjohtaja, Kiikka

18. Rauva Mikko, yrittäjä, Mouhijärvi

19. Rehakka Monika, yrittäjä, Vammala

20. Satonen Arto, kansanedustaja, Vammala

21. Tapio Lauri, maanviljelijä, metsänhoitaja, Keikyä

22. Tuomola Kirsi, kosmetologi, yrittäjä, Kiikoinen

23. Uusi-Rauva Sara, yo, myyjä, Mouhijärvi

24. Virtanen Airi, emäntä, Vammala

25. Uusitalo Heikki, maanviljelijä, innovaatiopäällikkö, Sammaljoki