Korona perustasolla Satakunnassa, riski kiihtymisvaiheeseen joutumisesta melko suuri

Pixabay

Satakunta on koronaepidemian perustasolla. Riski uudelleen kiihtymisvaiheeseen joutumisesta on sairaanhoitopiirin mukaan kuitenkin melko suuri.

Taudin ilmaantuvuus on maakunnassa edelleen valtakunnallisesti matala. Se on kuitenkin ollut lievässä nousussa.

Toistaiseksi on todettu kaksi muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapausta. Kahden viikon aikana ilmi on tullut neljäkymmentä tartuntaa. Näistä peräti 22 on peräisin ulkomailta, pääosin vierastyöläisiltä. Sairaanhoitopiiri pitää todennäköisenä, että muuntoviruksia tulee jatkossa löytymään.

Tartuntojen jäljittäminen toimii tehokkaasti. Tapauksista on selvillä yli 90 prosenttia. Valitettavasti parina viime päivänä on kuitenkin löytynyt kolme tartuntaa, jotka ovat jääneet pimeiksi.

Taukotilat ovat ongelmallisia. Työpaikoilla tulee kiinnittää erityistä huomiota järjestelyihin kahvihuoneissa ja ruokailutilanteissa, joissa maskia ei voi käyttää.