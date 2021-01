Koronatilanne huonontunut Satakunnassa, maakunta suistumassa kiihtymisvaiheeseen

Paula Pasanen, Tays

Satakunnassa koronatilanne on huonontunut. Maakunta on luisumassa kiihtymisvaiheeseen. Väestössä on nähtävissä merkkejä koronaväsymyksestä.

Kahden viikon ilmaantuvuus on 19,5 per satatuhatta asukasta. Se on maan kolmanneksi alhaisin, mutta selvässä nousussa.

Tartuntoja todettiin viime viikolla 27. Jäljitys on ripeää. Lähde selvisi 78 prosentissa sairastumisista. Tapauksista oli peräisin ulkomailta reilu kolmannes.

Muuntoviruksen aiheuttamia tartuntoja paljastui kaksi uutta. Näistä ei ole tiedossa leviämistä eteenpäin.

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on koolla torstaina. Se todennäköisesti toteaa maakunnan olevan jälleen kiihtymisvaiheessa.