Sastamalassa taas koronatartunta, Pirkanmaalla peräti 24 tapausta

Koronatartuntojen määrä jatkaa kasvua.

Sastamalassa on tullut ilmi uusi tapaus. Sairastumisia on kaupungissa todettu kaikkiaan 53, joista toisessa aallossa 38.

Viimeksi kaupungista kirjautui tartunta keskiviikkona. Sitä edeltävät kaksi merkittiin sunnuntaina.

Säkylässä on todettu epidemian kahdeksas tartunta.

Punkalaitumella tapauksia on yhdeksän ja Kokemäellä viisi.

Seudun paras tilanne on Huittisissa. Kaupungissa on on tapauksia koko epidemian aikana ollut alle viisi.

Pirkanmaalla uusia tartuntoja on varmistunut peräti 24. Näytteitä tutkittiin 1 309. Yhteensä tapauksia on sairaanhoitopiirin alueella listattu nyt 2 287.