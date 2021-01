“Viidettä pönttöä hakemaan” – VaLePa ennakkosuosikkina Suomen Cupin lopputurnaukseen

Hannu Moilanen

Vammalan Lentopallo puolustaa Suomen Cupin mestaruutta. Loppuottelut pelataan viikonloppuna Tampereen Kaupissa.

“Tavoitteena on lähteä viidettä pönttöä hakemaan, ei enempää eikä vähempää”, sanoo päävalmentaja Janne Kangaskokko. “Joukkue on suhteellisen hyvässä terässä, pohjoisen reissusta palautumiseen on käytetty alkuviikko”, hän toteaa.

VaLePa saa välierässä vastaansa Akaa-Volleyn. “Joukkueessa on paljon tämmöisiin peleihin syttyviä kokeneita pelaajia. Yllätysmomentti on tietysti heidän passarikuvion muuttuminen”, pohtii Janne Kangaskokko. “Odottavaisin mielin ollaan.”

Akaa-Volleyn päävalmentaja Oliver Lüütsepp tunnustaa VaLePan välierän ennakkosuosikiksi. “Mutta näen meille hyviä mahdollisuuksia pelatessamme parhaalla tasollamme”, hän sanoo. “VaLePa on vahva syöttöjoukkue ja meidän vastaanottopelaaminen tulee olemaan ratkaisevassa roolissa”, Lüütsepp miettii.

Miesten Suomen Cupin mestaruus ratkeaa sunnuntai-iltana.

Finnish Teknikum Cup

Lopputurnaus

Naisten välierät pe 29.1.

Klo 17.00 Pölkky Kuusamo – LP Kangasala

Klo 20.00 LiigaPloki – LP Viesti

Miesten välierät la 30.1.

Klo 13.00 Savo Volley – Hurrikaani-Loimaa

Klo 16.00 Akaa Volley – VaLePa

Naisten finaali pelataan lauantaina kello 19.00 ja miesten finaali sunnuntaina kello 19.15.