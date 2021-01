Sastamalassa kaksi uutta koronatartuntaa

Paula Pasanen, Tays

Koronatartuntojen määrä on noussut Sastamalassa. Uusia tapauksia on todettu kaksi.

Sairastumisia on kaupungissa toisen aallon aikana listattu 40. Yhteensä niitä on 55. Tartuntatautirekisteriin kirjautui edellinen tapaus torstaina.

Punkalaitumella on edelleen yhdeksän sairastumista ja Säkylässä kahdeksan. Kokemäellä tartuntojen määrä on noussut kuuteen. Huittisissa niitä on alle viisi.

Pirkanmaalla uusia tapauksia on todettu 36. Näytteitä tutkittiin 1 023. Yhteensä tartuntoja on sairaanhoitopiirin alueella listattu nyt 2 365.