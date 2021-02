Pixabay

Sastamalassa on todettu kaksi uutta koronatartuntaa. Toisen aallon aikana ilmi tulleita tapauksia on 42.

Punkalaitumella on edelleen yhdeksän tartuntaa ja Säkylässä kahdeksan. Kokemäellä tartuntojen määrä on kuusi. Huittisissa niitä on alle viisi.

Sastamalassa on koko epidemian aikana kirjattu 57 sairastumista.

Pirkanmaalla uusia tapauksia on todettu 19. Näytteitä tutkittiin 1 605. Yhteensä tartuntoja on sairaanhoitopiirin alueella listattu nyt 2 458. Ilmaantuvuus on kahden viikon ajalta 50.