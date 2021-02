Sastamalan riistanhoitoyhdistyksen alueella kaadettiin 143 hirveä, Mouhijärvellä ja Laviassa saalismäärä putosi kymmenillä

Hirviä kaadettiin päättyneellä jahtikaudella Satakunnassa lähes 3 100. Määrä väheni parilla sadalla, mutta oli edelleen korkeampi kuin 2000-luvulla keskimäärin.

Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin 89 prosenttia. Saaliista 48 prosenttia oli vasoja ja aikuisista hirvistä puolet naaraita.

Riistanhoitoyhdistysten rajat eivät noudattele kuntia. Hirviä kaadettiin Sastamalan riistanhoitoyhdistyksen alueella 143 (137), Mouhijärven piirin riistanhoitoyhdistyksen alueella 99 (141), Punkalaitumen riistanhoitoyhdistyksen alueella 68 (71), Ala-Satakunnan riistanhoitoyhdistyksen alueella 70 (102), Kokemäen-Kauvatsan riistanhoitoyhdistyksen alueella 147 (161), Säkylän-Köyliön riistanhoitoyhdistyksen alueella 79 (99) ja Lavian seudun riistanhoitoyhdistyksen alueella 153 (197). Suluissa ovat edellisen kauden luvut.

Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialue on jaettu neljään hirvitalousalueeeseen. Hirvieläimiä metsästäviä seuroja tai seurueita on pari sataa. Metsästyskortin lunastaneita on noin 15 000 ja heistä arviolta kuutisentuhatta osallistuu jahteihin.