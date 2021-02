Sastamalalaisen maitoauton mittariin kertyy 0,4 miljoonaa kilometriä vuodessa

Hannu Mäkelän maitoauto on tuttu näky Sastamalan kyläteillä ja edempänäkin. Se kuljettaa vuodessa 24 miljoonaa litraa raakamaitoa. Mitariin kertyy kilometrejä huimat 400 000.

Maitoauto hakee raakamaitoa Pirkanmaan, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan maatiloilta. Määränpää on Arlan meijeri Hämeenlinnassa.

“Auto on aina liikkeellä ja luotettavuus on ehdoton edellytys”, kertoo Hannu Mäkelä. Hän antaa tunnustusta Scanian huollolle Tampereella. Auto huolletaan säännöllisesti ja silloin myös tarkistetaan, että kaikki on kunnossa. Huoltopäivän aikana keräily hoidetaan meijerin omistamalla vara-autolla.

Maidontuotannon koko ketjussa kiinnitetään yhä enemmän huomiota kestävään kehitykseen. Kuljetukset on suunniteltu tehokkaasti ja maitoauto on taloudellinen. Ympäristövaikutuksia voidaan edelleen pienentää käyttämällä uusiutuvaa dieseliä.

“Kyllä siinä vielä aika kauan kestää ennen kuin sähköautolla käydään samanlainen määrä maitoa tiloilta keräämässä. Mahdetaan olla eläkkeellä koko porukka ennen sitä”, ennustaa Hannu Mäkelä.

Hannu Mäkelä on itse aloittanut maitohommissa jo 18-vuotiaana. Autoilijana hän on toiminut vuodesta 1996. Yritys työllistää Mäkelän lisäksi neljä kuljettajaa.