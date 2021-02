Riski tartunnan saamiseen kasvanut, koronatilanne huonontunut Satakunnassa

Pixabay

Satakunnassa koronatilanne on selvästi huonontunut torstaista alkaen. Uusia tapauksia on todettu 72.

“Riski tartunnan saamiseen on Satakunnassa lisääntynyt aiemmasta”, sanoo infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä. “On erittäin tärkeää pystyä ehkäisemään tartuntojen leviäminen ikääntyneisiin ja muihin riskiryhmiin”, hän jatkaa.

Sairaanhoitopiirin mukaan on mahdollista, että nopeasti lisääntyneiden tapausten joukossa on myös muuntovirusta. Jatkotutkimuksiin on lähetetty näytteitä.

Useita joukkoaltistuksia on paljastunut. Tartuntoja on tullut ilmi esimerkiksi Kokemäellä Sata-Edun toimipisteessä kahdella ravintola-alan opiskelijalla. Kouluissa ja harrastuksissa tapahtuneista altistuksista ei odoteta kovin montaa jatkotartuntaa.

Leviämisvaiheessa olevassa Pohjois-Satakunnassa ilmaantuvuus on edelleen korkea. Se on kuitenkin selvässä laskussa, noin puolittunut.

Talvilomat ovat lähestymässä. Porin kaupunki on suositellut välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista maakunnan ulkopuolelle. Myös matkustamista maakunnan sisällä etenkin leviämisalueille tulee harkita.

Varotoimia on syytä sitkeästi jatkaa.