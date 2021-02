Tartuntatautilääkärin määräämän karanteenin rikkomisia tiedossa Huittisissa, teosta sanktiot mahdollisia

Paula Pasanen, Tays

Huittisissa on tietoon tullut tapauksia, joissa tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräämää karanteenia korona-altistuksen jälkeen olisi rikottu. Kysymyksessä on terveydensuojelurikkomus.

Kaupunki muistuttaa, että karanteenimääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Tavoitteena on estää koronaviruksen leviämistä.

Huomioitavaa on, että myöskään tahoillaan karanteeniin määrätyt henkilöt eivät voi tavata keskenään, koska osalla heistä tartunta voi olla ja osalla ei. Tällöin tartunnan saaneet saattavat tartuttaa henkilöt, joille tartuntaa ei olisi tullut. Negatiivinen tulos testistä ei vapauta karanteenista.

Karanteenin rikkomisessa on kyse terveydensuojelurikkomuksesta. Sanktioita voi seurata, jos teon taustalla on tahallisuutta tai huolimattomuutta. Henkilö on mahdollista asettaa ulkopuolelta lukittuun tilaan karanteeniin. Hänelle voidaan myös tuomita sakkoja tai vankeutta.

Lisätietoa karanteenista ja eristyksestä on THL:n kotisivuilla.