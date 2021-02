Wilhelm von Nandelstadh RKP:n ehdokkaaksi Sastamalassa, vaaliliitto Kokoomuksen kanssa

Sastamalassa Kokoomus ja RKP ovat solmineet vaaliliiton. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Kuntavaaleihin RKP asettaa Sastamalassa yhden ehdokkaan. Ehdokkaiden saadessa riittävästi äänestäjiltä luottamusta muodostavat Kokoomus ja RKP yhteisen valtuustoryhmän.

RKP:n kuntavaaliehdokas on kauppatieteiden maisteri Wilhelm von Nandelstadh. Hän on muuttanut joitakin vuosia sitten Sastamalaan. Kotoisin von Nandelstadh on Helsingistä. Nämä kuntavaalit ovat ensimmäiset, joissa hän on ehdokkaana.

“Haluan omalta osaltani myös tuoda Sastamalaan positiivisuutta ja tulevaisuuden uskoa muutoksen ja kehittymisen kautta”, sanoo Wilhelm von Nandelstadh. “Yksi Sastamalan haasteista on luoda mielenkiintoisia edellytyksiä teollisuuden investoinneille. Lisäksi on hyvin tärkeätä varmistaa, että nuoriso voi hyvin ja siten myös jää Sastamalaan tai palaa Sastamalaan opintojen jälkeen”, hän jatkaa.

Politiikka ei ole täysin vierasta Wilhelm von Nandelstadhille. Hän on ollut muun muassa RKP:n puoluevaltuuston jäsen.

Kokoomuksella ja RKP:llä on jo ennestään kokemusta vaaliliitosta Pirkanmaalla. “Vaaliliitto RKP:n kanssa on luonteva ensinnäkin siksi, että molemmat puolueet ovat arvoliberaaleja ja toiseksi Tampereella Kokoomuksella on jo pitkät perinteet vaaliliittoyhteistyöstä RKP:n kanssa”, kertoo Kokoomuksen Sastamalan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jukka Pusa.

Kansanedustaja Arto Satonen odottaa, että vaaliliitto on merkittävä lisä sastamalalaiseen kuntapolitiikkaan. “Kevään kuntavaalit ovat nykyisen Sastamalan aikana ensimmäiset, joissa RKP on edustettuna. Ainakaan kymmeniin vuosiin ei puolueella ole ollut ehdokasta Sastamalan perustajakunnissa”, ynnää Satonen. Hän on Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja.