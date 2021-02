Koronakurimus vaikea Satakunnassa, kontaktien vähentäminen ja varotoimien noudattaminen kriittistä

Satakunnassa tilanne koronan suhteen on vaikea. Sairaanhoitopiiri korostaa ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien suojaamista.

“Kontaktien vähentäminen ja varotoimien noudattaminen on nyt kriittistä, sillä tilanne on tärkeää saada haltuun, muuten on uhkana terveydenhuollon ylikuormittuminen”, toteaa infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä suosittelee vahvasti, että seuraavien kolmen viikon aikana vapaa-aikaa vietetään maakunnassa vain oman perheen tai lähipiirin kesken.