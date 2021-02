Samuli Kinnari

Koronatilanne on dramaattisesti huonontunut Satakunnassa. Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä painottaa, että tämä vaatii nopeita nopeita.

Huittisissa taudin ilmaantuvuus on maakunnan toiseksi korkein. Edeltävän kahden viikon aikana tapauksia todettiin 22. Ilmaantuvuus on 222,4. Huonompi tilanne on vain Raumalla, jossa telakalla paljastui iso rypäs.

Koko Satakunta on leviämisvaiheessa.