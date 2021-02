Kokoontumisille tiukemmat rajoitukset Huittisissa, Kokemäellä ja Säkylässä

Aluehallintovirasto on kiristänyt kokoontumisrajoituksia Satakunnassa. Päätös on siten voimassa muun muassa Huittisissa, Kokemäellä ja Säkylässä.

Yli kuuden henkilön yleisötilaisuuksien ja kokoontumisten järjestäminen on kielletty. Satakunta on koronan leviämisvaiheessa. Pienemmissä tilaisuuksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita.

Aluehallintovirasto muistuttaa, että testiin tulee hakeutua vähäistenkin oireiden perusteella.

Määräys astui voimaan lauantaina ja sen on voimassa 26. maaliskuuta saakka.

Aluehallintovirasto on tehnyt myös erillisen päätöksen, jolla toimijat Huittisissa velvoitettiin varmistamaan, että tiloissa ei synny lähikontakteja.