Prisman yhteyteen Sastamalassa useita eteisliikkeitä, tilat piirretty mm. Alkolle, apteekille ja kahvilalle

Sastamalan kaupunki

Sastamalaan rakennettavan Prisman yhteyteen odotetaan useita niin sanottuja eteisliikkeitä. Pohjapiirustukseen tehtyjen merkintöjen perusteella voi ottaa etiäisiä, vaikka ne eivät välttämättä suoraan toteudu.

Suurin hypermarketin ulkopuolinen myymälätila rakennuksessa on nimetty Alkoksi. Se on kooltaan lähes 140 neliötä. Kahviolle on jyvitetty 136 neliötä. Yli 120 neliön myymälätila on nimetty apteekiksi. Parturi-kampaamolle on lohkaistu yli 70 neliötä. Pienimpiä liiketiloja merkitty suutariksi ja ompelimoksi.

Hypermarketin yhteyteen on pohjapiirustuksen perusteella tulossa myös ruoan verkkokauppa. Palvelulle on varattu oma tila.

Ympäristölautakunta käsittelee rakennuslupaa.