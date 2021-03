Sastamalan ja Punkalaitumen seuduilla kaadettiin eniten valkohäntäpeuroja

Pixabay

Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueella metsästettiin valkohäntäpeuroja enemmän kuin edellisellä kaudella. Samoin on tilanne metsäkauriiden osalta.

Riistanhoitoyhdistyksittäin tarkasteltuna valkohäntäpeuroja kaatui eniten Punkalaitumen riistanhoitoyhdistyksen alueella, jossa määrä oli 2 576. Toiseksi suurin saalis oli Sastamalan riistanhoitoyhdistyksen alueen 1 507.

Ala-Satakunnan riistanhoitoyhdistyksen alueella valkohäntäpeuroja metsästettiin 1 387, Mouhijärven piirin riistanhoitoyhdistyksen alueella 829, Säkylän-Köyliön riistanhoitoyhdistyksen alueella 539, Lavian seudun riistanhoitoyhdistyksen alueella 384 ja Kokemäen-Kauvatsan riistanhoitoyhdistyksen alueella 318.

Kaikkiaan valkohäntäpeuroja kaatui Satakunnassa 13 619. Määrä nousi noin 1 900:lla. Saaliista vasoja oli 53 prosenttia ja aikuisista eläimistä naaraita 51 prosenttia.

Valkohäntäpeuran kannan tiheys vaihtelee huomattavasti riistakeskuksen alueen sisällä. Eniten niitä on kaakkoiskulmalla.

Metsäkauriita saatiin saaliiksi noin 2 581 yksilöä. Nousua edelliseen kauteen on noin 23 prosenttia. Määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2015 lähtien. Kaadetuista metsäkauriista on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle. Niiden metsästykseen ei nykyisellään vaadita pyyntilupaa.

Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueeseen kuuluu Satakunnan maakunnan lisäksi Pirkanmaalta useita paikkakuntia, muun muassa Sastamala ja Punkalaidun.