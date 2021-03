Koronatartuntojen määrä kasvoi kahdella Sastamalassa

Paula Pasanen, Tays

Sastamalassa on todettu kaksi uutta koronatartuntaa.

Taudin ilmaantuvuus on kaupungissa 20,8. Luku kuvaa tapausten määrää viimeisten kahden kalenteriviikon ajalta sataatuhatta asukasta kohden. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuus on 61,4.

Sairastumisia on Sastamalassa tilastoitu viime syksystä lähtien toisen ja kolmannen aallon aikana 59. Epidemian aikana niitä on varmennettu 76.

THL:n tartuntatautirekisterissä on tapauksia Huittisista 34. Kaupunki tosin on tiedottanut kahdesta uudesta tartunnasta, joten tiedossa oleva kokonaismäärä on ne huomioiden 36. Punkalaitumella tapauksia on listattu 17, Säkylässä 14 ja Kokemäellä 6.