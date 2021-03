Sastamalassa runsas kolmannes yli 70-vuotiaista saanut koronarokotteen

Taru Tolppo

Koronarokotukset etenevät.

Sastamalassa yli 70-vuotiaista ensimmäisen annoksen on saanut 34,2 prosenttia ja toisen 2,1 prosenttia. Kaikista asukkaista on rokotettu kerran 12 prosenttia ja toisen 0,8 prosenttia.

Huittisissa on yli 70-vuotiaista ensimmäisen pistoksen on saanut 41,6 prosenttia, toisen 0,3 prosenttia. Ensimmäisellä annoksella rokotettuja kaikista on 13,3 prosenttia ja toisella 0,9 prosenttia.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ensimmäisen rokotteen on saanut 9,2 prosenttia ja toisen 1,0 prosenttia asukkaista. Satakunnan sairaanhoitopiirissä luvut ovat 11,4 prosenttia ja 1,4 prosenttia.

Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastointiin.