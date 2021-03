Lauttakylän koulun pienentämiselle ei kannatusta Huittisten kaupunginhallituksessa

Huittisissa kaupunginhallitus ei kannata uuden Lauttakylän koulun koon pienentämistä. Asiasta päättää valtuusto.

Koulun koon pienentämisestä ovat esityksen tehneet valtuutetut Mika Stenfors, Joni Immonen, Ilkka Riuttamäki, Niina Immonen, Arto Metsämäki, Simo Riuttamäki, Antti Suomela, Sirpa Honkanen ja Mikko Kaunisto. Perustelujen mukaan muun muassa keskustelu koulun koosta olisi kielletty joulukuun valtuustossa ja investointi pitäisi sopeuttaa talouden kantokykyyn.

Niina Immonen esitti kaupunginhallituksen kokouksessa, että Lauttakylän koulun koon pienentäminen hyväksytään. Esitys kuitenkin raukesi kannattamattomana. Immonen jätti asiasta eriävän mielipiteensä.

Kaupunginhallituksen mukaan Lauttakylän koulun hanketta on valmisteltava viivytyksettä eteenpäin. Koulun koosta valtuusto on päättänyt jo kolme kertaa yhtäläisesti. Tilatarve on akuutti. Valtuuston kokouksessa joulukuussa ei kaupunginhallituksen mukaan kielletty tai rajoitettu keskustelua koulun koosta.

Lauttakylän koulun oppilaat ovat olleet väistötilassa vuodesta 2013.