VaLePa ja Savo Volley mestaruusjahtiin – “Porukka on terveenä ja puhkuu intoa”

Hannu Moilanen

Mestaruusliigan finaalit käynnistyvät. Vastakkain ovat Vammalan Lentopallo ja Savo Volley.

“Valmistautuminen on mennyt hyvin, porukka on terveenä ja puhkuu keväistä intoa”, sanoo päävalmentaja Janne Kangaskokko. VaLePa puolustaa mestaruutta kolmelta edelliseltä loppuun pelatulta kaudelta ja on finaaleissa viidennen kerran peräkkäin.

Savo Volley yrittää palauttaa lentopallovaltikan takaisin Savoon. Pielaveden Sammolla on mestaruus vuodelta 2009.

VaLePan joukkueessa pudotuspeleistä eniten kokemusta on Anssi Vesasella 176 ottelun verran. Mikko Eskolla pelejä on plakkarissa 85 ja Sakari Mäkisellä 41.

Otteluista ensimmäinen pelataan torstaina kello 18.30 Pielavedellä. Sarja jatkuu lauantaina kello 17 Sastamalassa. Mestaruus ratkeaa kahdella voitolla. Tarvittaessa joukkueet kohtaavat vielä tiistaina 30. maaliskuuta Pielavedellä.