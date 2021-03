Koronatilanne vaikeutunut Huittisissa ja Säkylässä: Erityiseen valppauteen tarvetta

Huittisissa ja Säkylässä koronatilanne on viime päivinä vaikeutunut. Sairaanhoitopiirin mukaan on tarvetta erityiseen valppauteen.

Taudin ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on Huittisissa maakunnan kolmanneksi korkein 70,4. Tarkastelujaksolla 10.-23. maaliskuuta tapauksia on todettu seitsemän. Säkylässä ilmaantuvuus on 60,1 neljällä uudella tartunnalla.

Kokonaisarvion perusteella Satakunta on palannut leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. “Parantunut tilanne voi kuitenkin nopeasti heikentyä, ellei varotoimia noudateta”, painottaa infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Erityistä huolta Satakunnassa aiheuttaa naapurimaakunnan Varsinais-Suomen vakava tilanne ja muuntovirusten leviäminen.