Apuvälineiden puhtaus tärkeää, Sastamala hankkii uuden pesukoneen

Sastamalan kaupunki hankkii lainattavien apuvälineiden puhdistamiseen uuden pesukoneen leasing-rahoituksella. Hankinnan arvo on noin 50 500 euroa.

Taysin apuvälineyksikön ja kuntien apuvälinepalveluiden yhdistyttyä apuvälineiden kierrätettävyys on tehostunut ja valikoima laajentunut. Lainattavia apuvälineitä ovat esimerkiksi pyörätuoli, puheäänenvahvistin, kyynärsauvat ja rollaattori.

Kodeista palautuvat apuvälineet ovat ajoittain erittäin likaisia ja vaikeasti puhdistettavia. Huolellisella ja oikealla hygienialla estetään muun muassa resistenttien mikrobien leviäminen.

Vammalan pääterveysasemalla on ollut apuvälineiden pesemiseen käytössä vain yksi pieni laite. Sillä on voitu puhdistaa ainoastaan WC-korokkeet ja suihkujakkarasta irtoavat osat. Muutoin apuvälineet on pesty käsin.

Uudella pesukoneella pystytään takaamaan hygienan taso. Hankinta myös säästää työkustannuksia. Tampereen ympäryskunnat ovat ottaneet jo vastaavia laitteita käyttöönsä.