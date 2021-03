Sasky ja Niemen tehtaat hankkivat CNC-työstökeskuksen

Sakustars

Sastamalassa Sasky ja Niemen tehtaat kehittävät puualan vetovoimaisuutta sekä koulutuksen ja yrityselämän välistä yhteistyötä. Osapuolet hankkivat yhdessä Vammalan ammattikoululle listoittavan CNC-työstökeskuksen.

Niemen Tehtaiden mukaan ammattitaitoisen työvoiman saanti on erittäin vaikeaa ja yrityksen toimituskyky vaarantuu lähivuosina, mikäli tilannetta ei saada korjattua. Huonekaluvalmistuksen luonne on muuttunut voimakkaasti. Pärjäämisen edellytyksenä on ammattitaitoinen ja nykyaikaiset koneet hallitseva henkilöstö. Yhteisellä laitehankinnalla vastataan tähän tarpeeseen lisäämällä puualan koulutuksen vetovoimaa ja teknologiakehitystä.

Hankinnan kokonaishinta on noin 650 000 euroa. Pääomistajaksi tulee Niemen Tehtaat 51 prosentin osuudella. Yhtiö vastaa kilpailuttamisesta ja hankinnasta. Koulutuskuntayhtymän osalta yhtymäkokouksen päätettävänä on 350 000 euron lisämääräraha oppimisympäristöhankkeeseen ja 50 000 euroa tilamuutosten rakentamiseen.

Sasky on aiemmin toteuttanut vastaavalla tavalla oppimisympäristöjä useiden yritysten kanssa.