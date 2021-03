Säkylässä koronatapausten määrä on jälleen noussut. THL:n tartuntatautirekisteriin kirjautui alkuviikolla neljä tautitapausta.

Uusien tartuntojen myötä ilmaantuvuus on kunnassa 135,3. Se on toiseksi korkein Satakunnassa. Tapauksia on viimeisten kahden kalenteriviikon aikana tullut ilmi ainakin yhdeksän.

Sairaanhoitopiiri on jo aiemmin todennut, että on tarvetta erityiseen valppauteen.

Asukkaita on kunnassa noin 6 650.