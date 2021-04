Säkylässä koronan ilmaantuvuus korkein Satakunnassa, tilanne heikko myös Huittisissa

HUS

Koronatilanne on edelleen heikko Säkylässä ja Huittisissa. Maakunnan tasolla epidemia on tasaantunut.

Säkylässä ilmaantuvuus on noussut Satakunnan korkeimmaksi luvulla 165,4. Tartuntoja on kahden viikon aikana todettu yksitoista. Toiseksi korkein ilmaantuvuus on samalla tapausten määrällä Eurassa 95,7. Huittisissa ilmaantuvuus on seitsemällä tartunnalla kolmanneksi korkein 70,4.

Sairaanhoitopiiri kertoo, että pienillä paikkakunnilla yksittäiset perheiden epidemiaketjut ja kausityöntekijät nostavat ilmaantuvuuden herkasti korkeaksi. Nopealla tartunnanjäljityksellä ja tapausten varhaisella tunnistamisella tilanne on saatu nopeasti hallintaan.

Ilmaantuvuusluvut ovat hieman nousseet Etelä-Satakunnassa. Esimerkiksi Kankaanpäässä on myös aiempaa enemmän aktiivisuutta.

Säkylä, Eura ja Huittinen ovat leviämisvaiheessa. Muutoin Satakunta on kiihtymisvaiheessa.