Porin prikaatissa koronatartunnan saaneista varusmiehistä valtaosa on parantunut. Uusia tapauksia todettiin pääsiäisenä viisi.

Sairastuneita on nyt Säkylässä kolme ja Niinisalossa kuusi. He ovat eristyksessä joko varuskunnassa tai kotonaan. Karanteenissa on yhteensä kahdeksantoista varusmiestä.

Porin prikaatissa toimet koronan ehkäisemiseksi jatkuvat ennallaan. Terveet varusmiehet pidetään korostetusti erillään oireilevista. Koulutus on hajautettua.