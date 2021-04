Ravintolat noudattaneet säntillisesti rajoituksia Satakunnassa

Lounais-Suomessa poliisi on valvonut rajoitusten noudattamista ravintoloissa. Tarkastuksia on tehty yli 1 800.

Huomautettavaa on ollut kuudessakymmenessä tapauksessa. Useimmin kyse on ollut siitä, että asiakkaat ovat jääneet syömään noutoruokaa terassille tai välittömään läheisyyteen. Ongelmia on havaittu myös jonotustilanteissa.

Yleisesti ottaen määräyksiä on poliisin mukaan noudatettu erittäin hyvin. Jonkun kerran on kuitenkin liikuttu harmaalla alueella.

Tapauksiin on puututtu neuvoin ja kehotuksin. Rikosilmoituksia ei ole kirjattu.